國民黨新北市平地原住民議員忠仁·達祿斯受委託替人在去年立委選舉賄選，卻將錢挪做私用，因預備賄選遭法院判決有罪確定。行政院今函文新北市府與議會確認他20日起解職。新北市議會表示，將待中選會公告後10日內辦理遞補宣示。而據上次選舉結果，將由民進黨的蘇錦雄遞補。

判決指出，國民黨台中市平地原住民議員黃仁去年競選全國平地原住民立委，其妻王女拿出20萬元賄款，交給擔任國民黨都會區平地原住民總會長、新北市平地原住民議員忠仁‧達祿斯，事後忠仁卻把錢挪為私用，最後黃也未當選。

忠仁·達祿斯一審遭法院判刑處七月徒刑，褫奪公權1年，他上訴台中高分院，遭「上訴駁回」確定，行政院依《地方制度法》規定解除職權，並自20日生效。

新北市議會祕書長陳王正源今表示，議會已經收到行政院公文，將等中選會公告後，在10日內舉行遞補議員的補宣誓儀式，時間預計在明年初。

忠仁·達祿斯今接受記者電訪時僅表示「沒有心情」，也因為他遭褫奪公權，明年選舉確定無法參選，勢必影響藍營選戰布局。