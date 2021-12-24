橋頭科學園區今天下午在園區內舉辦招商選地典禮，對於6年的案子縮短到3年完成，高雄市長陳其邁表示，橋頭科學園區是牽涉到高雄產業轉型一個非常重要的關鍵，他強調，自己在擔任行政院副院長時就盤點整個科學園區的土地幾乎都已滿，因此，誰先將科學園區的土地供給準備好，機會來時就在橋頭科學園區開花結果。

陳其邁說，希望能用6年時間，包括土地徵收、環評與園區的報編都同步進行，也因為趕得上這波全球供應鏈的重組，在現在選地部分來的廠商非常多，但是我們也希望能在有限資源裡，提供現階段在整個未來產業的競爭與整個半導體或者是重要的策略性產業的群聚效果，作為優先的選擇。

對於橋科後續規劃，有哪些大廠進駐，陳其邁強調，其實日月光現在都被國外廠商追著跑，他們擴廠的需求非常大，昨天跟日月光執行長吳田玉談及此事，他們希望土地及建廠期程能夠加速，電動車當然是下一個階段，是我們認為最重要。

陳其邁強調，高雄會結合智慧城市方案，做整層輸出，也就是你看到電動車不是只有在路上跑，他必須結合5G AIoT的智慧城市解決方案提高區域間或特定場域，能夠提供更便捷更聰明更安全的交通服務，其實在做智慧城市，尤其在亞灣區5G AIoT園區方案，就設想到電動車，大家都在講，所以電動車業者決定在橋科投資，這是一個非常重要的里程碑。

陳其邁說，市府有信心在這些基礎建設或在智慧城市解決方案跟電動車業者攜手合作，建構屬於具有在全球市場潛力電動車產業，完整的生態系在高雄，包括電池、研發、包括整車輸出都在高雄。