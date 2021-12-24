李靚蕾「到此為止」的聲明稿PO出後，這兩天突然間大陸的社群平台抖音、虎撲和微博湧現許多力挺王力宏的留言。(圖／虎撲)

不少大陸網友表示聽完王力宏歌後驚為天人，希望他可以復出甚至上春晚。(圖／虎撲)

許多大陸網友突然間力挺王力宏，更痛罵李靚蕾毒辣。(圖／虎撲)

還有大陸網友表示自己重複聽了3遍王力宏的歌，開始懷疑女方造謠，讓許多人哭笑不得。(圖／虎撲)

王力宏遭李靚蕾一記「蕾神之錘」制裁，名聲重創，道歉後宣布暫停活動，恐難再踏入演藝圈，但隨著李靚蕾宣布到此為止後，不少大陸網友突然開始PO文表示希望王力宏復出，其原因也引發網路大戰，兩派網友戰翻天。

網友在PTT發文指出，李靚蕾「到此為止」的聲明稿PO出後，這兩天突然間大陸的社群平台抖音、虎撲和微博湧現許多力挺王力宏的留言，原來是不少大陸網友平日幾乎沒聽過王力宏的歌，但在事件爆發後接觸，一聽驚為天人，王力宏的歌甚至連續好幾天攻佔了抖音的熱門排行。

點進原PO分享的虎撲連結「神級反轉？抖音一堆網友對王力宏陸轉粉了」，力挺網友留言包括「李靚蕾只是想要錢」、「只賞其作，不問是非」、「看到王力宏的臉我還是淪陷了，好帥」、「我討厭不起來啊」、「原本不想結婚，看到女方懷孕才結婚，太善良了」、「王力宏錯沒錯我不知道，但李靚蕾毒辣我看到了」、「我想在春晚看到王力宏」、「王力宏的歌實在太好聽了，我不希望他就此消失」、「我沒收錢照樣幫他說話，風流才子有錯嗎」、「哥倫比亞有100個李靚蕾，王力宏100年才出一個」、「聽他的歌聽了三遍，開始覺得女方在造謠了」、「感覺大家都被李靚蕾當槍使」、「心疼力宏」。

許多大陸網友看到後則傻眼，怒嗆這些粉絲簡直沒有下限，更質疑是「專業水軍」在帶風向：「這些人說的是人話嗎」、「他歌好聽是事實，但人品低劣也是事實」、「粉絲配合水軍刷一波罷了」，但也有人認為：「有一說一，王力宏作品確實沒得黑」、「坦白說那些00後小鮮肉還真沒一個比得上王力宏」、「那些90、00後的歌聽多了，再聽王力宏的確實會驚為天人」。