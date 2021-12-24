女星元元（吳婕安）近年活躍於各大綜藝節目中，在過去無名小站時期就是人氣正妹，之後以「國光女神」出道，累積不少知名度，目前IG更有超過94萬粉絲；近日適逢聖誕佳節，元元和多名演藝圈好友玩交換禮物，被選為送最爛禮物遭懲罰，穿上「假奶裝」狂抖30秒，毫無違和感畫面震暈一片網友。

元元日前和許凱皓、琳妲（林羿禎）、紀卜心、李佳穎、見習網美小吳、黃小愛、江佩諭等好友，9人玩起聖誕節交換禮物，影片中發現他們準備各種大尺度禮物，像是胸部造型存錢筒和情趣用品或等；在公開禮物後，李佳穎和元元被票選送最爛禮物，兩人都得接受懲罰。

元元穿上假奶裝，上下晃動畫面震暈一票網友。(圖/ 摘自許凱皓IG)

而處罰就是穿上假奶裝，驚喜的是，眾人發現元元套上假奶道具，看起來卻非常合理，完全沒有違和感，驚呼連連「好像真的、「太合理了吧」；元元本來就個性放很開，穿上假奶後還做出擠奶、上下晃動或跳躍等動作，畫面相當火辣撩人。

事後元元轉發30秒被處罰影片，還自嘲說「最近漲奶」，另類胸前大解放畫面震暈網友，好笑又養眼，「有四顆真的好好笑」、「看完有暈眩感」、「原本就夠大，難怪毫無違和感」、「元元玩壞掉了」。