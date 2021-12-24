范少勳近來擺脫小鮮肉形象，在《比哀傷更哀傷的故事》新戲中表現傑出，緊接著與莫允雯合作的新片《不想一個人》也有大膽床戲，是前景看好的新世代男星，最近他以品牌之友的身分受邀拍攝伯爵（PIAGET）形象照，百萬伯爵名表上身，果然氣勢不凡。
伯爵Polo系列腕表設計風格穩重且著重視覺的層次感，搭載伯爵自製機芯，藍色鏤空表盤和機芯的設計細節，猶如高掛黑夜的繁星般閃爍耀眼，再加上經典的Possession系列珠寶的陪襯，正如范少勳的星途閃閃發光，前途不可限量。
范少勳近來擺脫小鮮肉形象，在《比哀傷更哀傷的故事》新戲中表現傑出，緊接著與莫允雯合作的新片《不想一個人》也有大膽床戲，是前景看好的新世代男星，最近他以品牌之友的身分受邀拍攝伯爵（PIAGET）形象照，百萬伯爵名表上身，果然氣勢不凡。
伯爵Polo系列腕表設計風格穩重且著重視覺的層次感，搭載伯爵自製機芯，藍色鏤空表盤和機芯的設計細節，猶如高掛黑夜的繁星般閃爍耀眼，再加上經典的Possession系列珠寶的陪襯，正如范少勳的星途閃閃發光，前途不可限量。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。