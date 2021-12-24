范少勳近來擺脫小鮮肉形象，在《比哀傷更哀傷的故事》新戲中表現傑出，緊接著與莫允雯合作的新片《不想一個人》也有大膽床戲，是前景看好的新世代男星，最近他以品牌之友的身分受邀拍攝伯爵（PIAGET）形象照，百萬伯爵名表上身，果然氣勢不凡。

范少勳配戴伯爵Polo系列腕表和Possession珠寶，有名表與珠寶加持，更添星光。（PIAGET提供）

伯爵Polo系列腕表設計風格穩重且著重視覺的層次感，搭載伯爵自製機芯，藍色鏤空表盤和機芯的設計細節，猶如高掛黑夜的繁星般閃爍耀眼，再加上經典的Possession系列珠寶的陪襯，正如范少勳的星途閃閃發光，前途不可限量。

范少勳配戴伯爵Polo系列腕表和Possession珠寶，有名表與珠寶加持，更添星光。（PIAGET提供）

伯爵Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄表，135萬元。（PIAGET提供）