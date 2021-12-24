前公懲會委員長石木欽懲戒案，懲戒法院今天判決罰俸1年。司法院表示，少部分司法人員與商人翁茂鍾不當往來，傷害人民對於司法的信賴；為維持審判獨立，對個案不便表示意見。

司法院指出，司法人員的廉潔、正直，乃是人民信賴司法的基礎，絕大多數司法人員也都是兢兢業業、焚膏繼晷地維護人民權益與法律尊嚴，然而，少部分司法人員與翁茂鍾不當往來，傷害了人民對於司法的信賴。

司法院表示，即使是10幾、20年前的事，司法院仍然嚴肅以對，不論職位高低、時間久暫，均予徹查，違失情節明確者，經人審會決議後，均送交監察院，由監察院決定是否彈劾，以及彈劾後由懲戒法院審理，希望能藉此維繫司法尊嚴，回應人民對於司法的殷殷企盼。

司法院指出，基於上述堅定立場，就石木欽的懲戒案件移請監察院決定是否彈劾，並經監察院彈劾通過，由懲戒法院審理，就懲戒法院的判決，司法院為維護審判獨立，對個案不便表示意見。（編輯：戴光育）1101224