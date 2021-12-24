桃園1名人妻小芳（化名）在2007年意外發現丈夫罹患梅毒，她也為此遭感染，不過丈夫辯稱是公司宿舍與他人共用衛浴導致，小芳原先不疑有他，不料2年後她更意外發現丈夫偷偷註冊男同志交友網站，還與不少男女互傳鹹濕訊息，驚覺丈夫雙性戀身分與偷吃；法官認定夫妻已無良性互動，判准離婚，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫結婚10多年，因丈夫患先天性動脈萎縮與癲癇痼疾，她始終無怨無悔照顧對方，但丈夫卻常以工作為由在公司宿舍過夜，鮮少與她發生性行為；丈夫在2017年因陰莖潰瘍，就醫後被診斷出罹患梅毒，他還向小芳辯稱是住宿舍與他人共用衛浴，或因癲癇輸血遭傳染等，小芳當時一度相信。

不過小芳在2019年卻發現丈夫在男同志交友網站註冊，還張貼自拍照，收機內更有多段與男性的鹹濕對話，包括「好想再跟你爽一次」，讓小芳看了相當崩潰、驚覺丈夫外遇，對象還男女都有，小芳事後追問丈夫，對方才坦承因外遇感染梅毒，丈夫最後索性離家出走，讓小芳心碎提出離婚訴訟。

法官認為，人夫男女交往關係複雜，背棄婚姻忠誠義務，行止份際乖離社會倫常，當非一般配偶所得容忍，且分居期間未見雙方有何積極修補或維護婚姻感情之良性互動行為，丈夫經傳訊出庭屢次未到，也未提出任何書狀聲明辯解等陳述，最後判處離婚。可上訴。