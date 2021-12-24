立陶宛財政部長金塔蕾·斯凱斯特（Gintare Skaiste）表示，立陶宛政府準備採取措施幫助因中國施壓而蒙受損失的企業，同時要通過與外國合作夥伴、歐盟委員會與美國進行磋商來降低受中國抵制的影響。

斯凱斯特說，對華直接出口僅占立陶宛總出口規模的百分之一，所以，因北京行動而遭受的損失不會很大。「我們正在和經濟與創新部共同制定一些措施，以幫助直接受影響的企業。」

她強調，不僅需要評估中國行動帶來的直接後果，立陶宛也不應獨自面對這場衝突。同時要應評估中國不相稱的行為可能造成的次級效應，並與外交部和經濟與創新部進行討論，要如何通過與外國合作夥伴、歐委會和美國進行磋商，來最大限度地減小可能的次級效應。

另據立陶宛企業家聯合會主席揚努列維丘斯（Vidmantas Janulevicius）表示，目前受影響的立陶宛企業約有60家，大約1200個集裝箱未運抵立陶宛，價值約2.4億歐元（合台幣77億元），預計明年立陶宛企業因中國抵制措施損失約達3億歐元（合台幣96億元）。

他表示，現在只有工業商品遇到困難，如果困難繼續下去，工廠可能會因無法組裝最終產品而停工。立陶宛目前正承受來自中國前所未有的壓力，而且憑一己之力無法應對。

大陸外交部發言人趙立堅對於立陶宛的狀況回應稱，當前中立關係面臨嚴重困難，責任完全在立方，立陶宛應該做的是正視困難的癥結，承認並認真糾正錯誤，而不是去抱美國人的大腿。

自11月18日駐立陶宛台灣代表處在維爾紐斯掛牌運作後，中國宣布將與立陶宛的外交關係降為代辦級，並暫停對立陶宛的鐵路貨運，降低立陶宛企業的信用額度暫停發放食品出口許可，同時將立陶宛移出海關系統資料庫。