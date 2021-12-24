「西港刈香」辛丑香科遶境只有素蘭陣等11陣。（劉秀芬攝）

此次西港刈香中有兩陣八家將，西港街瓦厝內吉善堂八家將是二部先鋒官，會於廟埕處為信眾收驚祭改。（劉秀芬攝）

「西港刈香」辛丑香科遶境首日非假日，隨香民眾大減。（劉秀芬攝）

有「台灣第一香」之稱的國定民俗「西港刈香」，辛丑香科遶境因疫情延至12月24至26日展開，24日早上6點王轎從西港慶安宮出發，3日將遶境96庄，由於首日非假日，沿途信眾、看熱鬧民眾較往年少了5成，但還是可以看到許多商店、住家前擺好香案，民眾虔誠跪等神轎經過。

慶安宮表示，辛丑香科已克服萬難完成王醮與送王科儀，但西港刈香中，請媽祖、遶境也是重要環節，在信徒的期待與催促下，慶安宮決定恢復舉辦「三日香」遶境。

由於疫情期間許多宮廟陣頭都已經謝館，加上遶境時間已是12月底，不少宮廟表示無法參與遶境，3日遶境活動只有42頂神轎、11陣頭計1665人參加，許多信徒表示，年底到了沒假可請，要隨香也只能等25、26日的遶境。

今年為了防疫，神轎遶境主要由汽車拖行，至庄頭面前才請轎班扛轎，行進速度加快，先發的陣頭，其他宮廟神轎與王轎拉開距離，不像往年都是用走路遶境，隊伍綿延數公里長，每次香科於廟旁擺攤的攤販也變少，看熱鬧、隨香民眾也大減5成以上。

慶安宮表示，今年受疫情影響，首次調整遶境模式，大家虔誠心意不變，但轎班工作人員可以不像往年那麼辛苦。部分於廟前等待看熱鬧民眾表示，雖然這次香科陣頭少，但廟前不似以往擁擠，陣頭表演時民眾可以看得比較盡興。