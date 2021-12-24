本報日期獨家報導，前空軍總司令林文禮上將夫人因病住進內湖三軍總醫院，家人卻不聘請看護，反而動用公家資源，私下請求空軍司令部派遣一位中校女軍官，先用自己的慰勞假前往當24小時看護工，又另簽兩天公假，讓她待在醫院照護，引起質疑是否空軍有公器私用的疑慮，監察委員王幼玲、蔡崇義對本案表示相當重視，已申請自動調查，空軍否利用公務資源獨厚已退休高階將領?已及有無強制派遣軍官擔任與職務無關之業務?

監察院今天發布新聞稿表示，前空軍總司令林文禮上將夫人因病住進醫院，未聘請看護，反而動用國家資源，要求空軍司令部派遣1位現役女性軍官到醫院擔任看護，照顧其妻。該位女軍官向長官委婉拒絕後，長官卻核准以公假指派前往陪病。監察委員王幼玲、蔡崇義對本案甚表重視，已申請自動調查。

監察委員指出，本案公務機關是否利用公務資源獨厚已退休高階將領？該名女性軍官前往陪病、看護，有無違反其意願？其請假之情形及依據為何？是否符合差勤規定？空軍司令部有無強制派遣軍官擔任與職務無相關之業務？現行退休將領的優遇內容是否不足，需要求現役軍官充當看護？政府有無針對退休將領妥適規劃退休生活？相關疑義，實有深入查明之必要。

根據本報日前獨家追查，因林文禮夫人年逾80歲，目前身兼空軍無給職委員，過去多年來經常自掏腰包勞軍以及慰問官兵，因此空軍司令部基於情誼，仍對其相當禮遇。近來夫人因身體狀況欠佳，林文禮本身也同樣身體不好，並無餘力照顧，因此夫人就醫看診時，空軍機局照顧同袍之責，均會派遣女軍官利用慰勞假陪同前往看病。

長期以來，夫人已與該位女軍官熟識，每次均會指定要求她前往陪病。上週夫人住院，林家又向空軍司令部私下表示，因為家中小孩沒空，且擔心看護會偷錢無法信任，又再度要求該位女軍官前往陪病。

該位女軍官原以為只是白天去陪病，晚上還可以回部隊休息，未料到醫院後才知道要當24小時的看護，恰巧女軍官因為家中有兩位年幼小孩要照顧無法答應，只好委婉向長官拒絕，但長官卻直接批她公假，希望她盡力協助，最後只好委屈答應。

據了解，根據陸海空軍軍士官服役條例，年改新制後，國軍退役二級上將仍可每月領到16萬元左右退休俸。據了解，林文禮家中已有聘請一位外籍看護，但卻吝於再聘一位看護照顧夫人，而違法公器私用，官威之大，讓外界難以苟同。

空軍司令部回應證實，前總司令夫人目前為空軍無給職委員，過去多年對空軍盡心盡力，照顧弟兄及同袍無微不至，日前因開刀住院，林前總司令也因病無力照顧，空軍基於袍澤之情，確實曾在上周四、五兩天以公假名義核准指派女軍官前往陪病，未來對於相關事宜將更謹慎。