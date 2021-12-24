新北市長侯友宜、國民黨朱立倫14日同台出席第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮，2人難得同框但互動冷，因朱立倫25日中午12時將到新北市議會參加新北市第三屆議員就職三週年聯誼活動，2人是否可能再度同框引關注。

對此，新北市長侯友宜今晚出席新北感恩交響之夜活動後，被問到明天是否也會出席該場活動，他回應，每年不管是新舊議員的就職紀念日，他都會抽空去參加，明天也一樣，他會再找個時間過去參加就職紀念日，謝謝議員這段時間陪他一起努力為新北市奉獻。