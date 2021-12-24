一年一度最浪漫的節日「聖誕節」即將到來，全台瀰漫著濃厚的過節氛圍，傳說聖誕老人這一天會送禮物給乖巧的小孩，而大人們也有沒有禮物呢？小孟老師星座塔羅牌之清水孟就分享處女座、牡羊座、獅子座、巨蟹座的人，在聖誕節前後會受到聖誕老人的特別照顧，收到名為「財富」的禮物，財運旺盛大發財。

▍處女座

處女們平日的好人緣，聖誕後開始出現了許多貴人運，其中還有一些是長輩緣，同時在事業宮及正財方面，都有好運出現。好好運用你們細膩的想法跟創造力，就能在本業方面有好表現，讓你們能夠輕鬆發輝自己的專業才華，獲得長官或客人的認同，因而更容易累積財富。

▍牡羊座

牡羊們聖誕起對於賺錢有強大且旺盛的企圖心，極積和熱情，同時散發你們的光芒，靠著平時的存蓄來為自己累積豐沛的財富，還有貴人來相助，和氣生財，為自己帶來許多合作財。24日起比較適合穩定的賺錢方式，比如收租或靠說話的方式，來爭取更多錢財，投機性的則不太適合。

▍獅子座

獅子們，聖誕起財運主要來自貴人們對你們事業的幫助。在工作事業有努力下工夫者，開始會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管，或是大老闆等等的貴重人物，間接的使得你們的財運有良好的提升；若是有在兼差者，可多請教身邊的人，有機會提供你們一些比較好的賺錢機會，讓財運有所進展。

▍巨蟹座

巨蟹們25日開始會有新的工作內容，倘若你的工作是有需要你們來指導運作或策畫的，特別是跨部門，或是需要溝通協調的，請把握機會並發揮你們的能力，為自己賺得更多的財富。另外在偏財方面，有機會得到不錯的消息，有可能來自別人贈與的財富，或是投資方案，記得心存感恩，才會有好的回報。