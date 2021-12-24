信義砸10億 入手新莊副都心土地 20:522021/12/24 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信義房屋（9940）24日公告，以10.53億元買下新莊副都心526.6坪土地，換算單價每坪200萬元，預計將興建住宅產品。 信義房屋除了房仲本業外，近年積極跨足兩岸建設事業，台灣除了天母「信義謙石」外，近年取得的板橋江翠北側「嘉和」、「嘉品」住宅部分均已完銷，積極在國內獵尋可開發的土地原料，這筆土地預計成為信義房屋在台灣的第四件開發案。 全台首件公辦都更 麗寶拚2025完工 房市管制沒在怕 200萬俱樂部豪宅成交量創新高 #信義 #信義房屋 #新莊副都心 #近年 #住宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG表現優異企業 分享落實心法 04:102021/12/23 財經要聞 遠百竹北店 拚農曆年前開幕 19:032021/12/22 財經 就是愛台灣啦！海外人士追高價買「璞園信義」 11:342021/12/24 房市新訊 台南南區大鵬五村公辦都更案公告招商 14:172021/12/22 區域情報-台南 侯友宜視察土城員和段青年社宅 明年6月招租 09:502021/12/22 區域情報-新北 首創估價部門 保護顧客權益 04:102021/12/24 財經要聞 媒體人跳槽信義房屋當房仲 只為完成男人的夢想 17:202021/12/22 財經 港股半日收漲30點 金沙漲近半成 13:002021/12/24 財經 田方倫媒合防疫物資 關懷松山、信義區160名長者 15:362021/12/24 生活 台中億級豪宅排行榜出爐！火力集中七期 17:132021/12/23 房市新訊 北市瘋老屋重建 案量刷新歷史新高！專家提醒：小心「甜蜜的陷阱」 13:032021/12/23 房市新訊 財經熱門新聞 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 跟北京換條件？蘋果偷養「陸廠小三」謝金河：這2大台廠危險了 - 財經 台股破萬八新高！他帳面慘綠哭喊超無感 內行嘆：買這檔還更賺 - 財經 醫生「窮到只剩房」 擁2400萬房產竟過崩潰生活：養小孩都很硬 - 財經 三大法人買超89億 土洋同買這2檔 聯手倒貨航空股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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