信義房屋（9940）24日公告，以10.53億元買下新莊副都心526.6坪土地，換算單價每坪200萬元，預計將興建住宅產品。

信義房屋除了房仲本業外，近年積極跨足兩岸建設事業，台灣除了天母「信義謙石」外，近年取得的板橋江翠北側「嘉和」、「嘉品」住宅部分均已完銷，積極在國內獵尋可開發的土地原料，這筆土地預計成為信義房屋在台灣的第四件開發案。