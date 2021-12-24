「台灣機車路權促進會」今晚在縣民大道、新府路口舉辦「待轉大遶境」。（王揚傑攝）

待轉大富翁挑在新北耶誕城 淹沒在人潮車潮中。

「台灣機車路權促進會」為表達不滿機車須待轉轉彎及路口待轉格設置不當，今（24日）晚6時30分起在新北市板橋區縣民大道、新府路口舉辦「待轉大遶境 誕辰大歡慶」，約20餘部機車不斷在路口待轉，由於該路口尖峰時段本就有大量車潮，加上前往新北耶誕城的人潮眾多，表達訴求的車隊被淹沒在人車潮中，並未特別引人側目，反倒是在場疏導交通的10餘名員警、義交較為顯眼。

據了解，去年12日18日「台灣機車路權促進會」曾在板橋區中山路、新府路口發起待轉大富翁活動，事後新北市交通局與機促會溝通達成共識，對有關「塗銷禁行機車道」、「機車自行選擇是否兩段式左轉部分」等議題建立意見交換平台，定期開會討論，但機促會對相關成果不甚滿意，故於今日再次發起活動，期望機車路權獲得重視。

今晚6時30分起陸續出現參與待轉大遶境的機車在該路口不斷待轉，近7時已有20餘部機車加入，新北市板橋、海山警分局共同規畫警力在場維持交通順暢，參與活動的車輛配合員警指揮引導，並未對該路段交通造成衝擊。

晚間8時20分車隊似察覺到效果不彰，臨時更換地點到人車較少的中山路、新府路口繼續繞行表達訴求，目前活動仍在持續，轄區海山分局亦已調派員警在場疏導。