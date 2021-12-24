玉山公園塔塔加園區台灣獼猴群，近日頻傳「洗劫」遊客案例，甚至就連巡邏員警也淪為被害人，囂張行為讓人類哭笑不得，玉山公園管理處對此表示，園區內的獼猴被人類餵食習慣，才會出現此種行為，呼籲遊客別輕易讓食物外露。
塔塔加獼猴群近日洗劫、搶食人類食物案例大增，鎖定自行車、機車為主要目標，若有懸掛食物幾乎無一倖免，搶走後猴群當場撕開包裝，喝起飲料，大啃泡麵，就連巡邏警車沒有關窗，獼猴群也直接闖入狂搜東西，相當大膽。
玉管處指出，獼猴常受遊客餵食，導致現在猴群看到人類，第一時間連杰的就是食物，因此遊客只要手上拿著塑膠袋，就會主觀認為裡面是食物，因此行搶。玉管處說，台灣獼猴智商高，擅長觀察、模仿，對於車上哪邊有吃的根本瞭如指掌。
玉管處呼籲遊客攜帶食物「不露白」，行走時也不要拿塑膠袋，否則恐遭猴群攻擊，下車記得關緊門窗，以防猴群入內肆虐，同時指出遊客若違規餵食，可以國家公園法開罰3000元，也別對猴群做出任何挑釁動作，避免發生衝突。
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