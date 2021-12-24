塔塔加猴群搶食遊客行為加劇，甚至有猴子搶走泡麵，當場撕開包裝啃食。(圖／玉管處提供、吳建輝翻攝)

塔塔加獼猴群經過遊客長時間違規餵食，如今已完全不怕人。(圖／玉管處提供、吳建輝翻攝)

獼猴長時間被餵食，導致如今對車上那些地方存有食物瞭如指掌。(圖／玉管處提供／吳建輝翻攝)

就連旁邊有人的情況下，獼猴群也完全不怕，直接爬上車搜索食物。(圖／玉管處提供／吳建輝翻攝)

玉管處呼籲遊客食物不露白，也別拿塑膠袋下車，以免遭獼猴襲擊。(圖／玉管處提供／吳建輝翻攝)

玉山公園塔塔加園區台灣獼猴群，近日頻傳「洗劫」遊客案例，甚至就連巡邏員警也淪為被害人，囂張行為讓人類哭笑不得，玉山公園管理處對此表示，園區內的獼猴被人類餵食習慣，才會出現此種行為，呼籲遊客別輕易讓食物外露。

塔塔加獼猴群近日洗劫、搶食人類食物案例大增，鎖定自行車、機車為主要目標，若有懸掛食物幾乎無一倖免，搶走後猴群當場撕開包裝，喝起飲料，大啃泡麵，就連巡邏警車沒有關窗，獼猴群也直接闖入狂搜東西，相當大膽。

玉管處指出，獼猴常受遊客餵食，導致現在猴群看到人類，第一時間連杰的就是食物，因此遊客只要手上拿著塑膠袋，就會主觀認為裡面是食物，因此行搶。玉管處說，台灣獼猴智商高，擅長觀察、模仿，對於車上哪邊有吃的根本瞭如指掌。

玉管處呼籲遊客攜帶食物「不露白」，行走時也不要拿塑膠袋，否則恐遭猴群攻擊，下車記得關緊門窗，以防猴群入內肆虐，同時指出遊客若違規餵食，可以國家公園法開罰3000元，也別對猴群做出任何挑釁動作，避免發生衝突。