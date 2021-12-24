國內疫情雖舒緩，餐飲業恢復生機，但大型婚宴餐廳因新人取消或延遲，元氣難以恢復。經濟部決定再出手對婚宴業紓困，業者在今年8月到10月期間，凡有新人取消婚宴場次，每場最高補助6萬元，如延期舉辦，則每場補助3萬元。經濟部表示，除非疫情再轉劣，這應該是個餐飲業中最後的紓困行業。

雖然先前紓困4.0版「商業服務業紓困方案」，已對受疫情影響營收掉5成以上的內需型產業，提供一次性營運補貼與每員工4萬元定額補貼，但是這對大場地、高租金、員工多的婚宴業來說，仍不足以救命。

先前婚宴業者一直喊苦，說疫情雖降為二級警戒，但對數百人的婚宴管制仍嚴格，可是因沒有實質停業無法領取停業補助。經濟部表示，確實婚宴會館跟一般餐廳不同，結婚的新人決定取消或延期後，無法立刻恢復舉辦，因此決定給予婚宴業個別補助，

補助方案為8到10月三個月期間，婚宴業者每場取消場次，一場補貼訂單金額的25％，也就四分之一，但最高6萬元。至於延期者，則補助該場訂單金額12.5％，最高3萬元。

經濟部解釋，設定上限，主要是婚宴餐廳等級不同，有些很高檔，可是政府紓困預算有限，因此統一以6萬元為上限。

符合資格婚宴業者，必須在明年1月28日前，提供新人訂金支付紀錄、桌數、日期等證明向經濟部申請。該部強調，申請補助業者不得有違法解雇員工、違反中央補防疫政策被裁罰紀錄情事。如果經費提前用盡，也會提前公告截止申請。