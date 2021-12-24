石油巨擘艾克森美孚（ExxonMobil）位於德州休士頓附近的一座煉油廠23日凌晨爆炸起火，儘管火勢已遭撲滅，但專家認為這起事故恐拖累這座美國第四大煉油廠產能下滑，導致美國汽油價格難以回落。

美國普通汽油目前每加侖平均價格為3.29美元，較一個月前下滑11美分，但與一年前相比上漲1.05元，漲幅高達47％。這座煉油廠位於休士頓地區貝敦市（Baytown），23日意外造成至少四人受傷。油價資訊服務公司（OPIS）首席分析師克洛薩（Tom Kloza）認為，此事故恐導致該煉油廠產能下滑好幾個月，而這將對於汽油供應帶來壓力，進一步推升價格。

據美國能源資訊局（EIA）數據顯示，貝敦市煉油廠平均每日可提煉56.1萬桶石油，使其成為美國第四大煉油廠，產能僅比最大煉油廠-Motiva Enterprises公司位於德州阿瑟港的設施少上8％。全美僅五家煉油廠日均產量超過50萬桶。