韓國犯罪動作片《無間對決》改編自日本作家佐佐木讓「這本推理小說了不起No.1」獲獎作品《警官之血》，這部震動文壇的警察大河小說，講述活躍在第一線祖父孫三代警察的家族故事，三人追查懸案時間橫跨昭和、平成近半世紀，是兼具懸疑、寫實與時代感的傑作。電影由《極惡對決》、《收屍人》團隊精心打造，《Signal信號》趙震雄攜手《寄生上流》崔宇植扮演警界前後輩，展開爾虞我詐之戰。

電影以2名警察諜對諜為主軸，探討警察這份職業的真正意義，李揆萬導演表示：「我認為警察這份工作若心中沒有信念，是無法從事的職業。《無間對決》敘述各自擁有強烈信念的警察們在同個空間中所展開的故事，我想探討關於其他信念的價值性。」對於演員們的演技默契，李揆萬導演也展現了強烈的信心，「一般的警察電影中，劇情會提到壞人和警察這兩部分，但片中演員們完美展現出這兩者的灰色地帶，在這場必須掌握好重心的遊戲中，誰都無法脫身。」

對於自己所飾演的「朴康允」，趙震雄表示：「他的原則就是一定要追捕到底，為了抓到犯人，他認為即使是違法行為也無妨，是十分堅持己見的角色。我認為這個人物有確實的信念，我努力去相信他的信念來詮釋這個角色，同時也不斷和導演溝通揣摩，在不超越範疇下做了許多嘗試。」

崔宇植對於自己所飾演的「崔旻載」，他說：「『旻載』是名原則主義者，若有黑與白之分的話，他是白的那一邊，是很注重過程的人物。以『旻載』的立場而言，『康允』是他該提防的人。」也透露決定參演原因，「一聽到有機會能和趙震雄前輩合作，我就感到心動不已，且因為片中有強烈的動作戲，是我之前不曾嘗試過的，所以想透過這個角色展現出較強勁的一面和身手俐落的模樣，就決定挑戰這部作品！」

崔宇植在《無間對決》中飾演新進警察，有多場強烈的動作戲。（車庫娛樂提供）

趙震雄也流露出對崔宇植的喜愛程度，「宇植在拍攝時很有氣勢，所以反而是我接收到了那股力量，覺得他真的是很棒的後輩。拍攝時因為想跟他多對一點戲，我還故意NG，再重拍一次。」崔宇植則表示：「和我同齡的所有男演員們，都非常希望能和趙震雄前輩合作，因此我感到非常榮幸！每當我感到很不安時，我很感謝前輩總能讓我不那麼緊張。」趙震雄還透露崔宇植在拍攝現場的人緣很好，他大讚：「宇植的個性很可愛，在拍攝現場時也和工作人員們相處得很好，就像吉祥物一樣，是非常積極正向的人！」

該片故事敘述廣域搜查隊組長朴康允（趙震雄 飾），收取來源不明的巨額款項，住在豪宅、身穿高級西裝，每天開著進口名車。然而，某天卻遇見了一名講求原則主義的新進警察崔旻載（崔宇植 飾）。朴康允揭開了自己獨特的搜查方式，愈來愈親近的兩人在一起調查新型毒品案件的過程中，朴康允發現崔旻載是名負責監視自己的警察，而崔旻載也漸漸接近了隱藏在朴康允背後警察組織的祕密。《無間對決》將於明年1月14日（五）在台上映。