新竹縣市合併升格引發議論，前總統馬英九今天表示，如果只為了一個人做這決定，非常不妥，應該多討論；台灣需不需要第7都可以檢討，若要這樣搞，台灣除了直轄市，沒別的了，非常不必要。

民進黨團今天企圖將「地制法修正草案」逕付二讀，引起國民黨團不滿癱瘓議事表達抗議，經朝野協商，民進黨團撤回該案，改交付委員會審查。

被問到新竹縣市合併升格議題，馬英九晚間出席「藝之星教會聖誕夜晚會」前受訪表示，如果只為了一個人做這決定，他認為非常不妥，應該多討論，台灣可能還有其他地方也有需要，應該一併考慮，這不是一個具有正當性的做法。

馬英九也說，台灣需不需要第七都可以檢討，若要這樣搞，台灣除了直轄市，沒別的了，這會非常特殊、不必要。談到國民黨在四大公投失利，是否是整體策略錯誤或新北市長侯友宜努力不夠，馬英九說，整體來看是努力不夠，有些地方可以共同檢討。

此外，前高雄市長韓國瑜將於明年1月2日舉辦簽書會，外界解讀是為復出做準備，更傳出可能參戰桃園或台北市長，韓國瑜昨接受廣播專訪時說，「這都是隨便的無稽之談」，他根本沒有宣布什麼。對此，馬英九說，韓國瑜自己都沒有這意願，為什麼還要派韓國瑜做這事。