PLG史上首次平常日賽程24日耶誕夜於新莊體育館開打，推出聯盟龍頭新北國王遭遇桃園領航猿戲碼，共吸引5516名觀眾進場支持，可惜被迫派出全本土應戰的國王，最後以94比109不敵領航猿，除了中止開季3連勝，也吞本季首敗，領航猿則摘本季首勝(3敗)。

由於唯一的洋將湯瑪士腰傷缺陣，國王被迫推出全本土應戰，渴望本季首勝的領航猿，當然毫不客氣推出喬丹、羅賓森兩名洋將上場，可惜就算領航猿占盡內線優勢，卻始終無法擺脫國王糾纏，第1節打完，國王僅以29比31落後領航猿。

來到次節，國王的外線火力不如首節犀利，也讓領航猿逐漸擴大領先優勢到兩位數，最多來到12分之多，幸好簡祐哲接連投進三分外線，楊敬敏與楊興治也有貢獻，國王重新追近，打完上半場，領航猿63比56領先，羅賓森半場19分。

領航猿第3節一開始就打出11比0猛攻，轉眼擴大領先到18分，儘管國王也有楊敬敏強大三分火力，逐漸縮小雙方差距，可惜國王內線高度劣勢盡露，也讓羅賓森、喬丹兩名領航猿洋將在內線頻頻取分，前3節結束，國王76比91落後。

喬丹也很快完成生涯首次大三元，眼見場上局面越來越不利，國王總教練萊恩乾脆換上「全菜鳥」陣容磨練，轉眼被領航猿擴大領先到21分，詭異的是羅賓森竟在最後6分49秒，刻意拉倒李愷諺被吹違反運動精神犯規，完全不像大幅領先球隊的球員。