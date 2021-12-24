永豐金控24日公告，永豐投信董事長林弘立退休，永豐金控董事長陳思寬改派接任永豐投信董事長。永豐金控董座兼投信董座非首例，2013年永豐投信前董座陳美靜因健康因素退休後，也是由當時金控董事長何壽川兼任投信董事長。永豐金控指出，本人事案待永豐投信董事會通過及主管機關核准後生效。

投信老將林弘立在金融業資歷達30年，歷任富邦投顧董事長、富邦投信總經理、統一投信總經理、統一期貨總經理、統一證券資訊部協理等職務。曾任4屆投信投顧公會理事長，並於2002年至2004年於投信業委會召集人及理事長任內，研擬及推動「投信暨投顧法」立法，2003年獲得第7屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」傑出企業領導人獎，在2018年被永豐投信挖角來擔任董事長。

林弘立於2018年5月上任至今，帶領永豐投信整體基金規模成長率超過50％。據投信投顧公會統計，永豐投信公募基金規模由294億元成長至2021年11月底的384億元，若加計今年12月15日甫上市的永豐智能車供應鏈ETF，整體規模突破440億元。

林弘立上任以來力推ETF發行，期間總共發行近十檔ETF，包括5檔債券型ETF與5檔股票型ETF，其中，永豐台灣ESG(00888)及新上市永豐智能車供應鏈(00901)為今年市場知名度及交易熱度極高的台股ETF；此外，林弘立也致力推動ESG產品發行，在主動型基金的部份，也推出首檔台股ESG產品，讓永豐投信成為首家台股ESG主、被動產品兼備的本土基金公司。

陳思寬則在2020年5月接掌永豐金控董座，不只是首位女董座，也是台灣民營金控成立以來的首位女董座。美國耶魯大學經濟學博士的她，專精總體經濟學、國際金融、國際經濟學、貨幣政策、匯率動態等，主要經歷包含中華經濟研究院院長、台灣大學國際企業學系教授、星展（台灣）商業銀行獨立董事、兆豐金控董事、兆豐銀行監察人等。