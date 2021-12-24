（廣達文教基金會提供）

台灣沒有任何設限的線上遊戲競賽，「廣達 藝-Sports全國線上大賽 博物館爭霸－藝統天下」歷經八天的激烈賽事，結果今天（12/24）公布。這一屆從報名開始，完全不受疫情影響，參賽人數一路升高，共吸引來自全國7191人參加競逐。

主辦單位廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，疫情讓大家生活焦點移轉到線上，雖是原因之一，最主要仍是美感藝術在教育現場所迸發出的軟實力展現。這一屆參賽者，多達八成來自國中、小學校園學段的學生，每天看到賽況的積分統計，反映的就是台灣孩子藝術知識的涵養。

五年前徐繪珈看到線上學習發展已是不可逆轉的大趨勢，於是與PagamO學習平台合作，將長期推動的〈廣達游於藝〉校園實體展覽，兼容為有專屬「藝術美學」領域的電競遊戲平台，不再受到時間、空間限制，透過答題學習知識，完成一般網路遊戲的所帶來的攻城掠地快感，徐繪珈說，「教育」只要能做到「玩中學」，孩子的學習意願一定增加，如果遊戲提供的是健全的知識，那麼老師和家長自然都會鼓勵。