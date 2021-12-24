美國電動車大廠特斯拉在德國柏林興建的超級工廠（Gigafactory）即將完工，這座攸關特斯拉歐洲產能的新廠，力拚明年投產上線，但仍有地方反彈及官僚手續的障礙尚待克服。

特斯拉設在布蘭登堡邦柏林的新廠，已蓋了2年多時間，這項投資案有助提振當地就業，贏得多位地方首長的讚許，儘管如此還是惹來不少爭議和反對聲浪。

特斯拉柏林廠遇到的最新障礙，是關於廠址所在地抽水設施的爭議，這可能會對工廠營運產生連鎖效應。環保團體對地方當局的供水措施有意見，擔心抽水供特斯拉工廠使用，每年將消耗大量水資源，因而向行政法院提告。

特斯拉在德國建造的超級工廠，對這家電動車龍頭的前途至關重要。美國券商Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）受訪指出：「特斯拉明年及後續的產能擴充計畫能否順利進行，柏林廠是關鍵。」

他還提到，特斯拉將經歷很多繁瑣的官僚手續，這是柏林廠明年1月初能否量產的關鍵。

特斯拉股東、投資機構Gerber Kawasaki執行長格博（Ross Gerber）表示，德國超級工廠面臨的障礙，他不是很在意，「就我們所知工廠即將開張，沒什麼好擔心的。我們非常看好歐洲市場，預期當地對特斯拉的需求很高。」

不過還是有人對特斯拉新廠可能給環境帶來衝擊表達憂心，供水問題常令當地傷腦筋。特斯拉執行長穆斯克對外界的質疑不放在心上，10月時冷淡回應，新廠所在地區的供水無虞。 氣候變遷下水資源變得愈來愈珍貴，除了工廠耗水問題惹議，特斯拉也因在德國廠工地附近大量砍樹，被環保人士一狀告上法院，他們擔心捷蜥蜴（sand lizard）等本土野生動物的棲息環境遭到破壞。2019年底，特斯拉直搗福斯、戴姆勒等歐洲傳統車廠巨頭的地盤，宣布要在德國柏林附近設廠，是特斯拉在歐洲的第一座工廠。