人氣動畫《咒術迴戰》的漫畫在全球累計銷售超過6000萬冊，電視動畫更是獲得歷代深夜收視第一名，萬眾期待的劇場版《咒術迴戰0》24日凌晨於日本正式上映，粉絲們配合劇中邪惡的特級咒術師夏油傑號召「百鬼夜行」的時間湧進戲院。而台灣也預計在2022農曆年後上映。

據日媒報導，電影預售票從本月17日起在日本7大都市的14家戲院展開，原本只預計在28廳開賣，但一開賣即秒殺，為了滿足粉絲的需求，電影公司再加開58廳，讓1.5萬名粉絲能夠在24日0點正式開始響應「百鬼夜行」；TOHO CINEMAS新宿戲院在晚間11點湧入超過2000名觀眾將現場擠爆。

《咒術迴戰0》故事敘述乙骨憂太在一場車禍中失去他的青梅竹馬祈本里香，他倆曾經承諾長大後要結婚，但目睹里香死亡的憂太不只看見她的怨靈，還被她的附身所苦，為此幾度想輕生的憂太在咒術高專最強咒術導師五条悟的引導下，進入咒術高專與同學相遇，並且經過多次任務成長的過程。

該作除了壓倒性的作畫質量與高速動作場面外，乙骨憂太與祈本里香的愛情，乙骨憂太與禪院真希、熊貓與狗卷棘等同學間的友情也令人動容，還有五条悟與夏油傑之間羈絆的深刻描述，除了King Gnu主唱的主題曲〈一途〉外，還有King Gnu主唱的片尾曲〈逆夢〉，讓陪觀眾渡過1個特別又難忘的聖誕夜。

《咒術迴戰0》在日本上映，電影院被粉絲擠爆。（羚邦提供）

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