今年台灣熬過一波疫情之亂，在經歷市場二次洗牌留下來的觀光旅遊業者，得持續準備與變種病毒在這場還看不見終點的抗疫之路上繼續廝殺，而疫情改變了全世界的生活型態，據主計處資料統計，2021年旅遊從業人數大幅減少37%、11480人，觀光旅遊業衝擊相當大，對此，日暉國際渡假村董事長鄭越才點出業界困境，並呼籲政府能及早搶救觀光。

日暉國際渡假村董事長鄭越才呼籲政府盡快搶救觀光。（日暉集團提供）

日暉國際渡假村董事長鄭越才指出，先前政府才喊出要引領台灣從「防疫大國」邁向「觀光大國」，他說：「開創觀光新藍海，但首要不解決這基本面問題，這藍海如何開拓？」鄭越才因此呼籲政府，應視同一般產業，加速、放寬開放申請觀光產業移工。

近期北市飯店接連爆出Check in等到深夜，引發住客強烈不滿的新聞。但業界都知道，就是出在「人力」的問題。然而，鄭越才認為，這只是一個開端，現在不僅是營造業缺工，解封後大批旅客報復性消費，另一個現象就是觀光大缺工。

鄭越才表示：「目前全台飯店都在缺人，尤其基層勞力不足的情況最嚴重，就算開出雙倍時薪依舊找不到人，遇到高住房，各家飯店只能皮皮挫。台灣就業結構已轉型，基層勞力的工作，台灣人大多已不願意做，加上疫情影響下，年輕人寧可轉去送外賣、當白領坐辦公室，缺工情況已危急到快一命嗚呼，需要即刻救援。」

全台大缺工，即使勞動部已意識到問題，規劃要將「移工變移民」，準備與鄰國來個搶人大作戰，但對觀光業來說卻依舊無解方。面對缺工困境，鄭越才建議，旅宿業可公開招募人力一個月，若無人應聘，飯店可依照地區性、飯店規模、工種，透過勞務仲介合法申請觀光產業移工，盼政府能聽取建言，搶救觀光困境。

台東縣府近期剛發布「慢經濟in台東」2030政策白皮書，勾勒台東願景，鼓勵大家「東漂」，要利用10年的時間，將這個擁有好山好水的台東，變得一點都不無聊，打造重尚自然與品味休閒的「慢」生活；鄭越才表示，這樣的旅遊新型態，在台東是非常「接地氣」的，從舉辦「最美星空音樂會」、「台東慢食節」到深度體驗部落等，這都是台東原有的在地價值，只是將這些元素發揚光大，打造成為一個品牌。

根據2022旅遊趨勢調查，有近7成的台灣旅人體認到旅行對身心靈的重要，並把旅行當作充電的「維他命假期」，鄭越才說：「滿滿的台東生活感，讓旅人來到這兒，會從『心』感受台東的魅力，這是其他縣市無法復刻、也不需去仿效國外的，我相信台東就是大家未來的維他命。」