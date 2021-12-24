副總統賴清德今出席「110年體育運動精英獎頒獎典禮」，肯定得獎者在體育運動賽事上的貢獻，盼能讓年輕選手學習效仿，讓臺灣運動一棒接一棒、一代跟著一代，持續蓬勃發展。

賴清德強調，政府也會一起努力，讓臺灣選手能在國際社會處於更好的競爭地位，讓每一位運動選手都能有最好的成績。

賴清德致詞時首先代表蔡總統感謝每一位選手經年累月的訓練，既承受了孤獨，也忍受了各種辛苦，目的就是為國爭光。不管有沒有得獎，在大家的心目中，都是國家的英雄。同時，他也感謝教練以及各個後勤團隊，長年來對臺灣體育運動的貢獻。

賴清德提到，特別是今年，在大家團結合作之下，臺灣在東京奧運獲得了2金、4銀、6銅，共計12面獎牌，創下史上最佳的成績。在參賽的18個運動種類中，則有10項奪牌，其中柔道、空手道、體操、羽球及高爾夫等，都是第一次獲獎，也代表今年的成就比以往更好，並奠定未來更進一步的基礎。

他說，因為選手們的努力、勇敢與堅持，帶給國人最感動的一個夏天。他也再次向選手們表達由衷感謝。

賴清德指出，今天其他的獎項也非常重要，包括最佳教練、最佳運動團隊、最佳男女運動員、最佳運動精神獎、最佳新秀運動員等。

他說，每一位得獎者都已經過數年、甚至數十年的努力，淬煉出非常傑出的成就，也贏得臺灣社會的尊敬。政府特別藉此獎項，一方面感謝大家的努力，另一方面也表彰得獎者在體育運動賽事上的偉大貢獻，盼能讓年輕選手學習效仿，讓臺灣運動一棒接一棒、一代跟著一代，持續蓬勃發展。

賴清德感謝主辦單位安排他頒發兩個非常有意義的獎項，他感到非常榮幸。其中「特別獎」得獎者—「桌球教父」莊智淵，南征北討數十載，今年第5度叩關奧運，率領桌球男團前進8強賽，個人單打闖進16強，並在亞錦賽分別拿下男團、男單銀牌。

他說，目前莊智淵還在國外征戰，奮戰不懈的勇者精神，得到「特別獎」實至名歸，非常令人欽佩。

賴清德接著說，「終身成就獎」得獎者則是「木球之父」翁明輝先生。

他說，目前主流體育參賽項目，幾乎都是西方所發明的運動，但木球是由翁先生在1990年所發明，並於1994年開始推廣到國際。現在國際木球總會共有54個會員國，每年舉辦包括世界盃、亞洲盃、世界大學、亞洲大學錦標賽，更是亞奧會每2年1次的沙灘亞運正式競賽項目，成就斐然。

他說，翁先生得到終身成就獎是眾望所歸。令人不捨的是，在今年2月份因病過世，但貢獻不僅留在臺灣、留在國際社會，更留在每一位喜歡木球、對運動賽事有興趣的人心中。

賴清德說，他是運動迷，也非常支持運動。體育賽事是許多人追逐夢想的園地，也是最能凝聚國人團結的一件事情。同時也讓臺灣可以讓國際社會看見，因此，政府一定要鼎力支持。他感謝大家群策群力，在他擔任行政院長時，給予許多建言。

他說，包括「黃金計畫」已在東京奧運獲得成果，未來2024巴黎奧運，政府也會持續秉持這個精神及推動其具體內容。另外，10年投入新台幣64億的《優秀運動選手輔導方案》，關心運動選手就學、未來就業，以及各項賽事輔導、訓練等，也會持續地推動。

賴清德表示，政府會結合相關部會一起努力，讓臺灣選手能在國際社會處於更好的競爭地位，讓每一位運動選手都能有最好的成績。

隨後，副總統也頒發「特別獎」及「終身成就獎」，肯定得獎者對臺灣體育運動的卓越貢獻。