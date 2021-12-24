大江生醫(8436)在平安夜為屏東科普教育捎來佳音，與國立自然科學博物館合作策劃舉辦「從海到陸」特展正式揭幕，為屏東的自然科學教育帶來優質實地參訪資源。

鯨魚化石高掛在面膜廠屋頂，彷彿悠遊其中，這是大江生醫在屏東的環保陽光面膜廠，除了零碳排生產全球最環保的面膜外，現在又擔負起屏東科普教育的重任。

屏東縣吳麗雪副縣長在開幕致詞表示，欣喜大江為屏東科普教育的貢獻。

大江林詠翔董事長表示，國立自然科學博物館可說是大江生醫的起點，自己從小自參訪科博館累積啟迪的能量，開創了大江成為全球領導生技企業，飲水思源回饋屏東鄉親，與科博館合作開設了「從海到陸」特展，讓屏東學子就近享有國家級科普教學資源。未來大江生醫歡迎屏東地區各級教育機構申請參訪，會安排專業導覽，結合自然科學與生物課程，以實地教學素材更有效啟迪學生的學習興趣，為台灣栽培出更多的生物科技人才。

科博館基金會董事長李家維表示，科博館將與大江在屏東策劃一系列特展，此次「從海到陸」在大江展區內容優質，已具有向頂尖大學學生教學展示的高水準，未來將希望能將此展覽移往國立清華大學接棒展出。

科博館焦傳金館長表示，希望藉由這次特展的優質實地教材，啟迪更多台灣未來的生物人才。

科博館「從海到陸」屏東特展，將從12/25起為期一年展出，時間週一至週五早上9點到下午5點，歡迎屏東各級學校自然科學與生物課程老師預約參訪。