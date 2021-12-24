王力宏前妻李靚蕾17日深夜發文揭穿他出軌、召妓和各城市都有砲友等醜聞，還有跟已婚人妻有不倫關係，種種渣男行徑震驚兩岸三地，還波及到多名藝人，直到20日道歉並宣布暫退演藝圈，事件才告一段落；在褪去明星光環後，有網友注意到他在大陸公司有新動作，發現他入股成資本家，驚呼「轉行做老闆？」

王力宏出道多年給人完美白馬王子形象，在離婚後被前妻李靚蕾毀滅式長文，讓他演藝事業瞬間跌落谷底，也在多日隔空交戰後，20日發聲明道歉，並允諾暫時退出演藝圈，聲稱要把時間留給家人；而王力宏原先在年末有多場商演、跨年晚會都一一被取消，代言也幾乎被廠商切割，悲慘淪落成過街老鼠。

在王力宏褪去明星光環後，有網友注意到他在大陸公司有新動作，發現他入股成資本家，驚呼「轉行做老闆？」。(圖/ 摘自微博)

不過，22日有大陸網友注意到，王力宏的火力全開有限公司，突然以100%持股，入股一間名為「成功金字塔（上海）科貿有限公司」，目前該公司最新資訊中的法定代表人及執行董事為WANG ALEXANDER LEE HOM（王力宏），原先的YUEXUE TECHNOLOGIES, INC.已退出股東行列。

而該公司經營範疇包含電子產品銷售、音響設備銷售、服裝服飾批發、企業管理諮詢、項目策劃與公關服務等，看起來和娛樂產業沒有太大關聯性；消息曝光後也馬上引起網友熱議，「退圈也不影響人家賺錢啊」、「不玩音樂改玩股」、「音樂人轉行投資人嗎？這麼快轉行啊」、「顯然公關服務不能找他們」。