新北市長侯友宜（右）出席表示，謝謝防疫英雄，未來還有一段艱鉅的路要走，只要大家團結齊心齊力，台灣一定可以守得住。（陳慰慈攝）

在第一線防疫人員的努力下，新北市走過疫情最艱難的時刻，新北市新聞局今晚耶誕夜攜手財團法人張榮發基金會，在市府舉辦「『感謝有你 · 疫過天晴』—新北感恩交響之夜」，新北市長侯友宜出席表示，他抱著感恩心情來音樂會，謝謝防疫英雄跟新北市民及全國上下一起努力，未來還有一段艱鉅的路要走，只要大家團結齊心齊力，台灣一定可以守得住。

侯友宜今在音樂會也特別頒發感謝狀給新北18家急救責任醫院代表、警察代表及消防代表。他表示，回頭看今年永遠無法想像，看到很多人因疫情受到傷害，很多沒有親人陪伴的火葬，身為市長的他滿滿自責跟愧疚，他承諾一定要守住疫情，新北市民也給他滿滿支持，細數過去的日子真的辛苦大家，在未來的歲月，他願用奉獻犧牲、堅持、熱情、承諾，愛台灣這塊土地及新北市民。

音樂會今邀請上千名第一線醫護、警消人員到場，音以「美好台灣」、「風雲變色」、「突破逆境」、「重生」、「蛻變」五大主題編排曲目，長榮交響樂團以韋瓦第的《春》第一樂章揭開序幕，象徵國內疫情升溫前的風平浪靜，緊接著第九號交響曲《新世界》第四樂章、輕騎兵序曲演繹台灣疫情爆發，在嚴峻疫情之下突破逆境，疫後時代則以《望春風》及《威風凜凜》第1號進行曲呈現台灣克服挑戰後重生、蛻變。

樂團演出的同時，背景螢幕播放著新北市抗疫之路的影像紀錄影片，影片中呈現出台灣從平靜走向嚴峻疫情，並在各界防疫英雄的辛苦的付出努力下克服難關，整場音樂會宛如最寫實的疫情紀錄片，令現場不少觀眾動容。

樂團安可曲帶來大家耳熟能詳的聖誕組曲，為在平安夜舉辦的「『感謝有你 · 疫過天晴』—新北感恩交響之夜」畫下完美的句點。