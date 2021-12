《大雲時堂》主持人李四端(左)專訪陳昇。(MOMOTV提供)

「音樂頑童」陳昇去年因口腔癌而停辦持續27年跨年演唱會,日前接受MOMOTV《大雲時堂》主持人李四端專訪,帶來重啟跨年演唱會的喜訊,也暢談新專輯和繪本的創作理念,還透露正在重組他當年的空軍軍樂隊,並且打算把過程拍成電影。

曾待過空軍軍樂隊的陳昇,聽過國外管樂隊演奏自己主唱的《鼓聲若響》,改編得非常好,讓他有「侵門踏戶」之感,於是激發他找回昔日隊員重組軍樂隊,打算力拚高下,但42人中有6人過世,所以陳昇開玩笑對同袍放話:「不准死掉,只准中風!」甚至已籌畫把過程拍成類電影《不老騎士》軍樂隊版,由此可看出陳昇與老戰友的好情誼。

陳昇透露40歲前後創作心境大不同,40歲前因為社會與人生經歷沒那麼豐富,每次創作過程都像「擰毛巾」,拚命想擠出一點什麼東西,甚至有點像「為賦新詞強說愁」,40歲後根本不用擰,而是變得更加多愁善感,功力與智慧也都大幅地提升,但也感嘆時光快速流逝反而令人心慌。

陳昇許多作品中都有母親的影子,而他也感性說道最想再見亡母一面,哪怕在夢中聊聊天都好,讓人感受到其為人子的孝順之心。談及2002年因暴力衝突案導致頭部開刀,他的母親非常擔心,此後他積極鍛鍊身體,甚至參加鐵人三項,為的就是讓母親放心。最後他對人生境遇下了「老天很幽默」的註解,老天爺總是下達奇怪指令,先是因頭部開刀無法使用右手,所以改以左手創作;後又因口腔癌而停辦持續27年的跨年演唱會,不過也因這場大病,生活變得更為規律。

去年因口腔癌而罕見停辦跨年演唱會,陳昇經過開刀治療後痊癒,如今恢復健康,揭密第一次舉辦演唱會其實是從一個「意外」開始,最初公司安排眾多歌手演唱的拼盤型演唱會,場地訂於台北國際會議中心,不巧歌手們都前往國外演出,於是他臨危受命接下演唱會任務,此後一路唱到現在,也因此對該場地有著特殊情感,他發願「如果它沒被拆掉,演唱會也會一直在這裡辦下去」。

陳昇平日固定有游泳習慣,開唱前也會喝點小酒,因為如此才能開嗓,刺激情緒高漲,至於寫歌時,則必須極為專注,佐以苦茶甚至保持不吃飯的狀態。陳昇說由於早期在Pub駐唱,所以晚上表演或錄音的狀態較佳,並認為地緣的因素更能誘發寫作的靈感。

節目最後,陳昇自曝年輕時喜歡哼唱英文歌曲卻不懂真正意思,曾把歌手朱蒂柯林斯的歌曲《Send in the clowns》(把小丑送進來),誤以為是《Send in the clouds》(把雲送進來),誤會幾10年才了解其真正意思,害他非常尷尬。

明年陳昇計劃在高雄開畫展,跨年演唱會也會持續辦下去,畫畫與歌曲創作雙軌並行。更多精彩內容於27日晚6點在李四端主持的《大雲時堂》YT頻道、晚11點電視MOMOTV 75頻道播出。

★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!

★中時新聞網提醒您:酒後不開車,安全有保障