台電打造、全國首座綠能主題展覽館「電幻1號所」，今日(24)舉辦2週年慶。為了呼應2021新北歡樂耶誕城樂高主題，聯手MIT台灣積木品牌與插畫家舉辦特展，用近10萬顆積木打造5米還會轉動的積木風機，以及全台最大的立體積木壁畫牆，要讓民眾聖誕新年打卡拍美照。

位在板橋新板特區的電幻1號所，地底下是一年供應新北市超過6億度電的變電所，展館主打結合能源與健身房的體感互動，2019年開館至今，累計已超過8萬人參觀，更獲德國紅點設計大獎加持。

台電今日下午於展館舉辦《Empowering Our Life 風馳電幻》2週年特展記者會，台電董事長楊偉甫親自主持，新北市政府教育局局長張明文、觀旅局局長蔣志薇、經發局副局長林敬榜、國家教育研究院副院長顏慶祥等都蒞臨支持。

電幻1號所2週年特展即結合海上風機概念，聯手MIT台灣積木品牌智高公司與積木達人劉之聖，在展館入口處以2萬顆積木打造1：35比例、高達5米的超大積木離岸風機。

台電介紹，積木風機以金屬結構為骨架，選用不同積木塊體，加上馬達及電控裝置，讓積木也可如實際風機轉動，光是扇葉就長達近2米，製作過程更出動機具高空作業。

台電另也利用展館入口牆面與作品曾登上美國《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的知名插畫家廖國成合作，用了近8萬顆MIT積木、以海上風電為題，拼組出寬660公分、高400公分的「全台最大積木壁畫」，可愛又壯觀，歡迎民眾打卡拍美照。

至明(2022)年2月28日，現場除有超大風機及立體積木壁畫牆，展期內亦規劃系列免費體驗參與活動，包含積木壁畫牆共創活動、風力能源工作坊等，還有機會可獲呼應新年的老虎積木小禮物，活動詳情可參考「TAIPOWER D／S ONE 電幻1號所」FB粉專。