全球時尚界因這兩年疫情起了不少轉型與變化，除了線上爆發性發展，透過線上線下客製化服務亦成趨勢；Weng Collection宸諾將迎來第8年，執行長蔡佳宸轉向以呼應客製化需求，打造新服務平台，突破疫情重圍，就以她最近迎來「二寶」的彌月禮來說，選擇米其林級的金蓬萊打造專屬禮盒，就是一個客製開始。

Weng Collection在疫情期間，陸續爭取到老佛爺KARL LAGERFELD限量彩虹鞋、防疫口罩、防疫小物等，提供老佛爺迷們，在疫情期間也能透過時尚防疫小物感受生活的日常，蔡佳宸說，即使疫情期間喜獲麟兒，對分享好友的一顆心依舊澎湃，除了有金蓬萊細心製作的油飯禮盒，還有親自設計的Q版Baby禮盒內含童趣環保袋、環保口罩等，她說，未來會員們有任何生活用品與送禮需求，皆可透過宸諾客製，而一系列客製服務，不僅讓宸諾轉型為生活時尚平台，未來也將延續到台塑生醫相關商品，期只要與生活相關的食衣住行育樂，皆可透過平台進行設計與串連。