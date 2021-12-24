隨著聖誕佳節到來，街上點點燈火亮起，台中建商搶搭聖誕熱潮，舉辦聖誕手作親子活動、送愛到偏鄉、聖誕樹燈光秀、耶誕市集等熱鬧活動，集人氣也衝高買氣。

其中，陞霖開發在台中太平區「陞霖執美」完銷後，仍積極為已購客戶規劃各式體驗活動，每場活動一開放報名皆在10分鐘內被住戶秒殺。12月活動主題為「聖誕季」，除邀請住戶DIY彩繪聖誕陞霖小屋外，也偕同喬登美語舉辦聖誕親子美語派對，邀請外籍老師帶領三十多位小朋友操作「陞霖執美」專屬簽約禮喬登美語app，用不同的方式認識美語，認識聖誕節。

此外，總太地產聯合北屯區自家幾個社區舉辦「共好報平安x聖誕嘉年華」，不僅有社區住戶組成的樂團，還請來了由退休族群組成的「關懷小丑協會」，長輩們扮演可愛小丑帶領遊街，並邀請為弱小與極重度障礙兒童提供專業療育的「瑪利亞基金會」一齊參與擺攤，活動尚在預熱，總太已率先採購部分商品，在與住戶齊慶聖誕的同時也支援公益、為弱勢兒童帶來歡樂。

磐興建設「聖誕送愛到偏鄉」今年已邁入第十年，也是磐興建設總經理游金洲擔任「台灣行動菩薩助學協會」秘書長的第19年。「聖誕送愛到偏鄉」活動每年募集群眾愛心，為偏鄉孩童準備聖誕好禮，並由一群聖誕老公公將充滿愛的聖誕禮物分送至小朋友手裡，為孩童帶來聖誕奇蹟。

另外，大毅建設「大毅幸福教育基金會」攜手通訊軟體LINE舉辦「今年聖誕我照你」快閃活動，只要將心目中最FUN的聖誕照片上傳至「大毅幸福教育基金會」，即有機會獲得 LINE POINT 10點。