美國汽車供給受限將抑制新車銷售，並推高汽車售價。研究機構J.D. Power與LMC Automotive在最新報告預測，12月新車銷量估計年減17.4％，降至110.58萬輛。

兩家研究機構的聯合預測報告顯示，美國第四季新車銷量可望達292.36萬輛，年減幅為17.7％。2021年全年新車銷量估計達1307.45萬輛，較2020年增加6.5％。

J.D. Power數據分析部門總裁金恩（Thomas King）表示，儘管庫存短缺抑制12月汽車銷量，但產業仍不乏好消息。零售庫存出現好轉跡象，庫存水位略超過100萬輛，這是7月以來首見，而且交易價格與零售商的獲利皆創下紀錄新高水準。

金恩表示，零售商一有新車入庫大多數能立即賣出，12月有將近57％的新車會在進入經銷商的10日內賣出，寫下紀錄水準，而新車在經銷商平均停留的時間將降至17天，創下新低紀錄，並遠遠低於一年前同期的49天。

金恩指出，雖然汽車庫存狀況自11月以來略有改善，但供給依然位在低水位，在供給有限但需求強勁之下，汽車價格持續攀高。

報告指出，12月新車零售交易均價預期達45743美元的新高紀錄，此為售價首次站上4.5萬美元，較2020年12月的水準大漲20％，當時的銷售均價首度跌破38萬美元。

汽車交易價格躥揚的原因之一是折扣降至歷史低點。12月每輛汽車平均折扣將降至1598美元的新低紀錄，較一年前同期銳減2291美元。

在此同時，新車零售價攀高也讓經銷商大發利市，每輛車總零售獲利（包含融資與保險收入）預期達5258美元紀錄，較2020年同期激增3277美元，而且連續3個月超過5000美元。

美國消費者12月購買新車的花費估計達506億美元，創下歷年12月來次高紀錄，並寫下史上任何月份第五高紀錄。