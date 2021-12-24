《盧秀芳辣晚報》

針對蔡總統的論文門事件，孫文學校總校長張亞中、資深媒體人彭文正號召大家踴躍出席25日凱道活動，訴求還原論文真相「速還真」，強調蔡英文的論文是真是假，必須還原真相。中天新聞針對「論文門決戰凱道！張亞中和彭文正號召民眾耶誕節上街，要蔡英文踹共博士論文真相，你覺得呢？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「別吵了！小英論文拿出來不就得了」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》24日派出記者辮子妹針對「論文門決戰凱道！張亞中和彭文正號召民眾耶誕節上街，要蔡英文踹共博士論文真相，你覺得呢？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1.挺亞中挺彭P！我一定去凱道

2.別吵了！小英論文拿出來不就得了

3.無言！總統連學歷真假都說不清

4.白眼！論文不重要，我就挺小英

5.假博士又怎樣？反正總統都當兩任了

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中0人選擇選項1；10人選擇選項2；6人選擇選項3；0人選擇選項4；4人選擇選項5。

一位伯伯表示，「公布就一翻兩瞪眼啦，這樣大家會很清楚，到底有跟沒有呀。」一位正妹則表示，「那麼辛苦完成，不就希望大家可以知道她完成什麼嗎？怎麼有人完成論文，就像作家出書，然後不希望大家來看他的書，很奇怪。」

還有一位男子不解說，「既然是論文，應該是可以看的，為什麼不能看，論文哪有機密？什麼機密，又不是政府的軍事機密。論文公諸於世就好了。」甚至有人酸說，「UFO..哈哈哈..UFO的機密，她寫的UFO的機密這樣。」

不過，也有一位男生表示，「我不在意她的論文是真是假。」另外一位男生則認為，「反正她現在是總統，反正我覺得，她總統做得好就好。」