1名在餐廳工作的男網友日前站櫃檯時，突然遭1名年輕妹妹搭訕，對方得知他18歲後，竟笑說「那也還好，差8歲而已，哥哥你要等我喔！」原來該小妹妹才年僅10歲，他事後將此事分享給女友，女友還逗趣地說「你要等她喔，我先走了」，女友之後還要他2選1，他則趕緊回覆「我一定選妳啊」。

該男網友在Dcard上發文表示，他從事餐飲業，日前站在櫃台為客人點餐時，有1對父女點了外帶，之後父女當中的女兒在等餐期間又跑到櫃台，該名小妹妹對他說「哥哥你有女朋友嗎？」他回應有女友，對方則繼續問他今年幾歲，他回應18歲後，對方回覆「那也還好，差8歲而已，小個8歲而已，哥哥你要等我喔！」

在餐廳工作男網友日前站櫃檯時，遭1名年輕妹妹搭訕，對方得知他18歲後，笑說「那也還好，差8歲而已，哥哥你要等我喔！」原來該小妹妹才年僅10歲。（翻攝自Dcard）

該網友事後將此事分享給女友，女友還逗趣地說「你要等她喔，我先走了」，女友之後還要他2選1，他則趕緊回覆「我一定選妳啊」。（翻攝自Dcard）

該男網友說，他之後一臉問號地問小妹妹「等什麼？」對方說「等我長大當我男朋友」，讓他瞬間傻眼；他事後將此事向女友分享，而女友還逗趣地說「哥哥你要等她（小妹妹）喔，大哥哥我不會殺了你，那我先走了」，開玩笑表示要成全2人，女友最後還要他二選一，他則說「我一定選你的」、「我不要等，我要現在這個（現任女友）」。

其他網友則留言，「我前男友在上班的時候被一個小妹妹親手，那個小妹妹直接握住我前任手啾一下，我當時整個超傻眼」、「哈哈！我碰到是15歲的，可以比你少等好幾年喔」、「原來現在小妹妹都這麼敢、「你不怕被他爸爸殺了嗎？還好爸爸不知道自己的女兒喜歡你」、「10歲小孩的話不要當真」。