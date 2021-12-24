國際原物料上漲，包材、運輸成本也飆漲，永豐實今宣布，農曆年後將調漲價格，包括抽取式、平板、袖珍型等衛生紙，漲幅從8到20％不等，生產工業用紙的正隆也不排除再調漲；各大品牌衛生紙大幅度調漲，讓人不禁想起2018年的「衛生紙之亂」，民眾瘋狂搶購、囤貨，搶到賣場一包衛生紙都不剩；量販店家樂福、愛買將以優惠、促銷來平抑物價，減緩民眾對漲價的感受

家樂福坦言，受原物料上漲壓力，部分衛生紙已經漲價，農曆年後將推出買一送一、滿額送或第二件5折等方式因應，先以優惠來平抑物價，減緩消費者對價格上漲的壓力。

愛買則表示，盡全力和廠商溝通，未來檔期會與各品牌廠商討論，挑選多支更優惠的衛生紙，以促銷價來因應。

永豐實旗下衛生紙品牌包括五月花、柔情、得意等，漲價後的抽取式衛生紙，平均每串貴一個銅板價10元，預計農曆年後調漲；而二線品牌的Hello衛生紙則搶先一步調漲，每串衛生紙調漲8元，調漲後的售價為92元。