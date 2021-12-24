總統蔡英文今（24日）出席台灣大學重點科技研究學院的揭牌典禮，致詞時呼籲「為了加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」。消息一出嚇壞網友，紛紛表示「還好我畢業了」、「連學生的假也要砍」，不過也有網友覺得「台灣學生的假真的太多了」。

蔡總統今天在揭牌典禮致詞提到，為加速台灣人才培育的腳步，未來各校可以考慮不要有那麼長的寒、暑假，全年無休地快速培育人才，招生不一定要一年一次，也可以半年一次；也不只鎖定台灣學生，同時要能吸引世界最好的學生，建議課程應以英語為主。

消息曝光許多網友覺得傻眼，留言狂酸「還好我畢業了」、「笑慘，過勞之島」、「學生假也要砍」、「寒暑假乾脆做軍事訓好了」、「皇上下旨了，馬屁拍起來」、「完全不給人民有思考的時間耶」、「勞工假太多之後，學生也假太多」、「奴才就是要從小開始培養的」。

不果也有網友持不同看法，「台灣學生的假真的太多了」、「對爸媽來說應該是好消息」、「很好，讓學生也感受一下社畜被砍假的痛苦」、「支持，暑假長到覺得好無聊，想開學」、「奴才遵旨」、「這種題目我一定同意」、「支持，一堆屁孩在外面就很煩」。