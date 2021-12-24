歲末年終之際，為使同仁、民眾共享歡樂聖誕氣氛，並落實敦親睦鄰、回饋社區之理念，合作金庫第二年於平安夜舉辦禮讚音樂會，這次邀請台灣師範大學爵士大樂團，於集團大樓的藝術廊道演出多首動人曲目。

合庫表示，此次演出內容包含爵士樂及應景聖誕歌曲等多首悠揚動人曲目，並邀請臺灣師範大學歌手演唱聖誕節歌曲，現場洋溢著歡樂且溫馨的聖誕氣氛，與聽眾一同享受音樂饗宴，度過溫馨聖誕佳節。

合庫金控董事長雷仲達自上任以來，除積極拓展業務發揮金融影響力外，更善盡企業社會責任，致力提升臺灣體育風氣、培養優秀運動人才、積極參與各項公益活動，將愛散播至需要的角落。並善用總部舒適的會議與廊道空間，不定期安排多元藝術表演活動，除了讓同仁、民眾欣賞精采的表演放鬆心情外，更重要的是能為藝文工作者提供表演的舞台盡情揮灑，發揮藝術感染力，為培植臺灣的文化藝術發展盡一分心力。

新冠肺炎疫情持續席捲全球，除了影響經濟也打亂民眾生活步調，因此合庫特別舉辦聖誕禮讚音樂會，回饋民眾與辛苦力挺台灣度過疫情危機的員工們，藉由樂曲傳送佳音，獻上希望與愛的祝福，帶給聽眾們心靈上的撫慰與鼓勵。