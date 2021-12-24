隨著科技進步，過去的紙本帳單、存款單如今也邁向電子化。一名老翁整理自家時，意外在抽屜翻出一張60年前的存款單，經銀行鑑定後確認是鉅款，價值連城連本人都想不到。

大陸江蘇一名老翁，在日前翻出一張「定期存單」的金融票證，日期為1958年8月，由江蘇溧陽當地的信用合作社所開立，他拿去給中國人民銀行鑑定，銀行根據單上所寫的金額進行推算，發現換算成當近匯率，將是一筆巨款，直呼難得一見。

老翁表示，自己父親是名「流浪醫生」，在戰後遊走各地，幫經濟拮据的農民義診，這張存款單也是在父親行醫用的醫藥箱內發現的，父親去世後，醫藥箱就這樣塵封在自家抽屜直到至今，一直到日前整理時才發現。

銀行說，老翁如果想要兌換現金，他們會將這張存單的本金連同利息換算後匯給對方，但老翁思考後，認為這張存款單不但具有歷史意義，也是父親留下來的遺物之一，因此決定繼續保留。