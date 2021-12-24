新北市政府動保處與新店區百福里長林燕玲合作，今（24日）正式成立全國第5處里辦公處「愛心認養小棧」。（動保處提供）

為持續開發毛寶貝多元認養管道，新北市政府動保處與新店區百福里長林燕玲合作，今（24日）正式成立全國第5處里辦公處「愛心認養小棧」，新北市愛心認養小棧已達72間為全台最多，協助動物之家認養出4870隻，台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治、秘書長何宗勳及新店區區長朱思戎也到場共襄盛舉。動保處表示，認養小棧設立在鄰里，民眾認養更方便，里長帶頭做動保，結合里民共同照顧貓，有效解決社區流浪貓問題，也成為愛護動物友善社區標竿。

新店百福里長林燕玲因在網路上看到一支小幼貓逗笑影片，被牠的萌樣與可愛吸引，恰巧當時台大校園有舉辦一場犬貓認養會，林燕玲到現場想要認養一隻小幼貓，經志工解說才知道最需要被認養反而是成貓，成貓在經過收容所內志工與動保員施以親訓後個性溫馴且穩定，更適合初次養貓人，於是當場決定認養了一隻虎斑成貓，開啟了她和貓咪的初次接觸，後來因擔心家中虎斑貓寂寞，又收容了一隻在里內巷弄和貓媽咪走散的小橘貓，因不捨在外頭流浪的貓咪，陸續又收養了里內二隻貓，讓林燕玲家成為擁有四隻貓咪的大家庭。

林燕玲里長表示，為幫助街頭動物找到溫暖的家，她主動聯繫動保處希望在里辦公室成立里認養小棧，雖然設立在她的住家3樓，她會將認養訊息貼在臉書或里群組讓里民知道，民眾可以先預約看貓，一樣可以做好愛心認養服務。另外，為了從源頭減少里內流浪貓數量，她也與附近獸醫院合作，積極落實里內街貓TNR包含捕捉、絕育及放養，同時也與愛心人士合作在里內推動乾淨餵養，不僅讓里民共同照顧浪貓，也讓環境更乾淨，可說是一舉二得。

今年燦樹颱風來襲期間，林燕玲收到里民通報有隻街貓受困在樹梢上，立即連同住戶用長網子、梯子與雨傘當防護網，成功誘導將貓咪救援下來，並透過臉書與餵養人成立聯繫網，幫助許多里內走失的毛寶貝重回飼主懷抱，印象最深刻是有一次幫助里內一隻走失貓咪在短短一小時內找到飼主，讓牠平安回到主人懷抱。

新北市動保處表示，新北市現有8所動物之家分別位於郊區、海邊、山上，有些動物之家在交通上未必有便捷性，為提高毛寶貝認養率，積極結合寵物店家、動物醫院，今年更跨出一大步，結合各里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，更重要是宣導民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育及認養不棄養、給牠一個溫暖的家。另外，動保處強調「出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元」，請民眾愛牠就繫緊牠。