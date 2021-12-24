59歲日本歌手松田聖子的35歲明星女兒神田沙也加，18日在下榻飯店墜樓身亡，讓她悲痛不已，並取消近2周的工作，而她本來31日受到《紅白歌唱大賽》邀約，將演唱1982年的單曲《紅色的麝香豌豆》，但精神憔悴的她，能否登台也成變數，不過現有知情人士透露，她為了女兒極力想參加，「因為她不想讓女兒丟臉」。

松田聖子10年曾和女兒一起在《紅白》演唱，今年她再次受邀登上《紅白》，對她是特別的表演，但因為女兒過世，大受打擊的她，精神相當憔悴，不過有相關人士向《日刊體育》透露，她仍想打起精神參加，「想為了女兒好好地唱歌，不想給女兒丟臉。」

對於松田聖子是否會參加《紅白》，NHK的負責窗口表示還沒接到任何聯繫，但會尊重松田聖子的決定，而上千網友也替她加油打氣，不管她登不登台，都會支持她。

神田沙也加18日驚傳在北海道下榻的飯店墜樓，經過11個小時的搶救，仍宣告不治，享年35歲，痛失愛女的松田聖子，和前夫神田正輝一起捧著女兒的骨灰和牌位面對媒體，松田聖子更是難過到說不出話，還留下眼淚，而神田正輝也是一臉憔悴，兩人離婚多年，一家三口重聚竟是因為女兒喪事，看得出她們都心力憔悴。