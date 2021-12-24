大陸證監會24日晚間就規管企業境外上市發布徵求意見稿，提出企業應嚴格遵守外商投資、網路安全、資料安全等國家安全法例，不能洩露國家秘密。

同時，大陸國務院有關主管部門可要求剝離企業業務、資產或採取其他有效措施，消除或避免境外發行上市對國家安全的影響。證監會強調，這次是完善企業境外上市監管制度，並不是對政策的收緊。

香港經濟日報24日報導，大陸證監會官員表示，企業境外發行上市，應當嚴格遵守國家法律法規和有關規定，建立健全保密制度、落實保密責任，不得洩露國家祕密，不得損害國家安全和公共利益。如涉及向境外提供個人訊息和重要資料，應符合國家法律法規和有關規定。在遵守大陸法律法規前提下，合規的VIE架構企業備案後可赴境外上市。

報導稱，近年來，大陸個別境外上市企業出現了財務造假等嚴重違法違規行為，損害企業整體國際形象，對中企境外融資產生不利影響。完善企業境外上市監管制度，統籌開放和安全，提升陸企境外上市的整體合規水平，有助於更好的支持企業發展、參與國際競爭等方面的積極作用，也有利於保護境內外投資者合法權益。