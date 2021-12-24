約20名群眾聚集派出所前，晚間10時30分自行散去。（王揚傑攝）

「台灣機車路權促進會」今（24日）晚在新北市板橋區縣民大道、新府路口舉辦「待轉大遶境」，晚間8時30分許2名成員在中山路、新府路私自拆下機車兩段式左轉號誌牌，1人則對官警比中指，3人均遭海山警分局逮捕帶回偵辦，其他成員不滿，聚集約20人在派出所前聲援，至晚間10時30分才自行散去。

今晚參與活動約20餘部機車本在縣民大道、新府路口繞行，但車隊被川流的人潮、車潮淹沒，無法引人注意，晚間8時20分臨時更換地點到人車較少的中山路、新府路口繼續繞行，成員25歲羅姓男子及29歲莊姓男子穿戴工程帽、背心，佯裝工程人員私自拆除路口一面機車兩段式左轉號誌牌，員警發現制止，引來其他成員起鬨鼓譟，其中29歲朱姓男子向現場官警比中指，警方遂將3人以現行犯逮捕，依毀損公物、侮辱公署罪嫌偵辦。

警方將3人帶回派出所，引起機促會成員不滿，號召約20名成員到派出所聲援，在派出所前進行直播宣講，警方則派員列隊警戒，過程平和未爆發衝突。晚間10時30分現場宣講結束，群眾自行散去。

新北市警察局表示，警察絕對尊重民眾任何表達意見的權利與自由，並會保障並協助任何形式的表達，但任何人不可以任何理由危害到大眾的安全與交通順暢 ，對於任何侮辱公署或毀壞物品的行為，都將依法嚴辦。