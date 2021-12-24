美式賣場好市多Costco退換貨服務標榜「幾乎什麼都能退」，不過也讓人懷疑被退貨的商品是不是會重新上架。近日就有網友爆料，他在好市多購買男性內褲，要打開時發現包裝封口有異，結果打開後發現內褲裡夾了一張上個月的購買退貨發票，讓她懷疑該貼身衣物是退貨後再上架。

一名網友20日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他幫小孩買內褲，要打開時就有覺得貼膠帶的地方怪怪的，結果一拉開裡面竟然還有一張發票，原PO表示，雖然隱約知道會退貨再上架，「但這樣打開的感覺真是差，畢竟是貼身衣物」。

貼文引起熱烈討論，「發票如果中頭獎，感覺就不差了」、「退貨不是需要看發票嗎？怎麼還會在內褲裡面？」、「在美國可以退貼身衣物、只是貨品不是銷毀就是退回廠商，台灣真的要改善」、「貼身衣物重新上架蠻噁的，但沒想到也是蠻多人可接受」。

原PO事後也到好市多辦理退貨，第一時間好市多主管出面致歉，表示一般這類產品都不可能再上架，會交由廠商處理，他們也會找出問題源頭，這疏失會再檢討。