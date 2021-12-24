「2025雙北世界壯年運動會」將於2025年5月17日至30日舉行，「台北運動吧」臉書粉專已經釋出宣傳影片，由臺北市長柯文哲與台灣男網一哥盧彥勳合力宣傳賽事，邀請全民一同響應2025雙北世壯運，而且分享影片還可以拿好禮！

「30歲就可以報名！」2025雙北世壯運將共有32項競賽種類，預計有超過110個國家、近4萬名選手及參與者與會。世壯運雖為大型國際賽事，但報名資格沒有門檻，只要年滿30歲都可以參賽。2025雙北世壯運組織委員會表示，無論是熱愛運動的一般民眾，或是現役、退役的運動員，2025雙北世壯運絕對是大家體驗國際賽事最好的機會！同時強調，距離正式比賽還有三年半的時間，競技比賽絕非一蹴可及，但是現在還有很多時間可以訓練！柯文哲市長也表示，臺灣很少有機會可以舉辦大型國際賽事，期望透過這次賽事、及全民的支持讓全世界看見臺灣！

除了宣傳賽事外，影片最後柯文哲市長也加碼錄製了一段「彩蛋」，邀請民眾分享影片抽大獎。最大獎是AFAMIC艾法M8藍芽智能心率GPS運動手環（1位），可隨時偵測運動量，為你的練習強度把關！另外還有2025雙北世壯運限定版280ml水壺(100位)，內含掛繩便利攜帶，除了是「上市即絕版」的珍藏品，更是外出運動補充水分的好夥伴，為即將到來的賽事做充足準備，與你相約2025雙北世界壯年運動會！

「運動無界 人生無限」，2025雙北世界壯年運動會目前已經正式進入實際籌備階段，預計2024年2月開始接受報名，歡迎全民一同響應參與。