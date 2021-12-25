林姓女山友迷途，玉山氣象站人員暗夜救援。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）

林姓女山友迷途，玉山氣象站人員救援成功。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）

林姓女山友迷途，玉山氣象站人員救援成功。（玉山氣象站提供／廖志晃南投傳真）

耶誕節前夕，玉山上不平靜，林姓婦人和何姓丈夫，聯袂攀登玉山北峰，詎料，返程時林姓婦人迷途，走到玉山氣象站西側懸崖下方落差約300公尺處；南投縣消防局據報，請玉山氣象站就近支援，順利將林姓婦人帶回氣象站，度過驚險又溫馨的平安夜。

位於玉山北峰的玉山氣象站，24日下午4點9分，接獲南投縣消防局玉山分隊通知，指稱有1名林姓女山友報案，在攀登玉山北峰下山後迷途，經手機定位後，顯示在玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處。

玉山氣象站員工吳金臺、方恩輝立即出發救援，投佐李正紀在懸崖邊做通訊聯繫，終於在下午5點36分接觸到迷途女山友，經過詢問山友身體狀況，基本上只有體能透支，其他沒什麼大礙，隨即帶領女山友慢慢走回玉山氣象站。

不過，由於回程是陡峭危險的山壁，加上夜已降臨高山低溫，每一步都必須小心行走，在晚上7點24分，全部人員平安回到玉山氣象站，隨即提供女山友保暖及熱食，讓她度過平安溫馨夜。

至於何姓丈夫，已經下降到排雲山莊；玉山氣象站人員，將於明日帶領林姓婦人下山，與丈夫會合。