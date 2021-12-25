王力宏與李靚蕾婚變事件，震驚華人圈，前高雄縣長楊秋興逆風喊話，呼籲放過王力宏吧！畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星；若用同樣標準，演藝圈、政治圈都要關門了吧！

楊秋興24日在臉書表示，兩岸媒體連續報導王力宏緋聞事件已超過一個禮拜，王力宏的前途幾乎是被毁了；但是冷靜下來想想，全世界演藝圈的八卦、緋聞不是都稀鬆平常嗎？出污泥而不染的絕對是少數吧！再看看我們的政治界從立法委員到地方各級民意代表，不是也都充滿了八卦及緋聞嗎？以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達八、九成吧！對政治人物的道德標準要求不是要更高嗎？

他呼籲，放過王力宏吧！畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星；不然的話用同樣標準我看演藝圈都要關門了，政治圈也都要關門了吧！

網友回應，「是他老婆沒放過他啊！」「縣長果然是我們南台灣小太陽，希望這個社會能多正面陽光」、「今天大家火大的是，他為了小三要拋棄原配！」也有人諷刺，「王力宏還有翻盤的機會，那就是加入民進黨」、「他會再出來的！」