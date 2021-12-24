根據搶先曝光的《美麗島電子報》「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」最新民調顯示，副總統賴清德以30.6%領先；新北市長侯友宜則以22%居次；其他依序為台北市長柯文哲14.1%、國民黨主席朱立倫4.5%、桃園市長鄭文燦4.3%。

主持人劉寶傑24日在《關鍵時刻》節目中表示，賴清德身上的「綑龍鎖」，本來是把他鎖在辦公室，哪裡也不能去，結果因這次公投，放他出去演講，結果他的民調衝上來了，為30.6%；緊追在後的是侯友宜，為22.0%；鄭文燦的民調則是越拉越遠。

吳子嘉認為，賴清德主要是總統蔡英文關切的對象，現在如果按照這個民調發展下去，2024賴清德正常出線的可能性比較大。因為目前檯面上討論的兩個候選人，一個是賴清德、一個是鄭文燦，從鄭文燦的民調差距來看，似乎沒有可能性，所以對賴清德來說，一則以喜、一則以憂。因為喜的部分，就是他的民調非常高，如果沒有意外，他會出線；但反過來看的話，「意外」出現的可能性非常大。

吳子嘉覺得，蔡英文不是為了地方繁榮發展，規畫升格城市，而是為了選舉的勝算，蔡總統有一個性格，對自己關心的事情特別用心，其他跟她無關的事情，一點興趣都沒有。根據民進黨的慣例，2022的選舉如果輸掉，她就要辭黨主席，可能就會進入賴清德時代，因為賴清德的民調比較高。