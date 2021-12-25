負責守衛北美空域安全的「北美防空司令部」（NORAD），今年再度為全球等待耶誕禮物的好孩子們直播耶誕老人的行蹤。根據該單位的官方追蹤網站，耶誕老人於台灣時間24日晚間10時41分通過台北上空。

根據北美防空司令部的官方追蹤網站「Official NORAD Tracks Santa」，帶著禮物、乘坐雪橇的耶誕老人，於台灣時間晚間10時41分通過台北上空。該網站不僅能看見耶誕老人的已到達的城市、下一站目的地、預計抵達時間，還能得知已送出多少件禮物，且送禮的速度可達每秒約10萬件。

北美防空司令部「追蹤耶誕老人」活動已有66年的歷史，美國科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）的一家報紙，1955年12月打出廣告，邀請小孩打電話和「耶誕老人」聊天，但電話號碼卻不慎誤植為美國「本土防空司令部」（CADC，北美防空司令部前身）的其中一支電話號碼。

為不讓孩子們失望，時任指揮官蕭普（Harry Shoup）上校下達命令，要求部下以耶誕老人的身分回應孩子們的電話，還風趣地告知當地廣播電台，稱美軍雷達追蹤到1個「形似雪橇的不明飛行物體」，最後演變成該單位的傳統。

科技進步下，現在所有人都能用「Official NORAD Tracks Santa」直接在網路、甚至手機APP上追蹤耶誕老人，不過北美防空司令部每年仍會招募多名軍民義工，在電話分機前等待民眾來電查詢耶誕老人的行蹤。